İSTANBUL BOĞAZINDA, GÖKSU’DA

1.000 METREKARE ARSADA MÜSTAKİL VİLLA İstanbul Anadoluhisarı Göksu mahallesinde, 1.050 m2 bahçe içinde, 3 katlı villa.



Sakin ve sessiz bir sokakta yer alan bu villa Boğaz manzarası görmektedir.



Boğaziçi öngörünüm bölgesindedir.



Villa'nın mimari çizimleri ve uygulama, İstanbul'un başarılı mimarlarından biri tarafından yapılmıştır.



Villa, mutfakla birleşik bir salon, 5 yatak odası, 3 banyo-tuvalet ve bir geniş sandık odasından oluşmaktadır.



Kapalı alan 200 m2, balkon ve geniş teras (istenirse kapatılabilir) 60 m2 olmak üzere toplan 260 m2'dir.



Kat döşemeleri ahşap kirişlerle inşa edilmiştir ve depreme karşı ilave güvenlik sağlamaktadır.



Ev bahçenin bir köşesinde yer aldığı için, değişik amaçlarla kullanılabilecek geniş bir bahçe vardır.



Bahçede, depolama ihtiyacının karşılayan bir kapalı alan (müştemilat) bulunmaktadır.



3 milyon 950 bin TL



Başvurular için: 0 532 773 01 01



